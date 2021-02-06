Дипломатический скандал разразился между Россией и ЕС из-за акций в поддержку Алексея Навального

Российский МИД обвинил в их участии трех дипломатов Германии, Швеции и Польши и потребовал от них покинуть страну. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала решение необоснованным: «Мы считаем неоправданной высылку немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями в поддержку Навального. Мы полагаем, что это еще один аспект в отходе от принципов верховенства закона, который приходится наблюдать в России. То, что происходит с Навальным, выглядит далеким от принципов верховенства закона, и мы осуждаем его арест.

Мы оставляем за собой право продолжить санкции, в особенности в отношении отдельных персон». Несмотря на все разногласия, Меркель отметила стратегическую важность сохранять с Россией диалог по многим вопросам.