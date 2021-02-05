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23:03, 05 февраля 2021

Барак и Мишель Обама объявили о новых шести проектах совместно с сервисом Netflix

Среди новых работ их продюсерской компании представлены четыре художественных фильма в жанре научной фантастики, автобиографии, мелодрамы, а также сериал в жанре триллер и серия документальных фильмов. Барак Обама создал компанию Higher Ground Productions после того, как покинул пост президента США.



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