Актера Михаила Ефремова доставят в Москву для следственных действий, сообщили во ФСИН

Ранее сегодня его адвокат Петр Харахорин говорил, что его подзащитного вывезли из белгородской колонии, причем неизвестно куда. Михаил Ефремов отбывает срок в 7,5 лет, он был признан виновным в том, что пьяным за рулем врезался в другой автомобиль, водитель которого погиб.