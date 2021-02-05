Немого жителя Петербурга, как сообщает проект «Апология протеста», оштрафовали за скандирование лозунгов

Красносельский районный суд признал виновным в перекрытии проезжей части по время несогласованных протестов Евгения Агафонова, инвалида третьей группы по слуху, который также не может говорить. По словам правозащитников, в день акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального он был задержан, когда шел по улице в магазин. Суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.

По итогам несогласованных акций 23 и 31 января и 2 февраля в суды Петербурга поступили почти полторы тысячи административных дел, в столичные суды около 5 тысяч. В Москве, по данным Мосгорсуда, были арестованы около тысячи человек.