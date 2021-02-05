Глава дипломатии ЕС на встрече в Москве потребовал расследовать покушения на жизнь и свободу Алексея Навального

Жозеп Боррель написал об этом в Твиттере после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Боррель отметил, что отношения между Россией и ЕС находятся на самом низком уровне. Он также осудил решение Москвы выслать трех дипломатов Германии, Швеции и Польши, которых МИД обвинил в участии в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.