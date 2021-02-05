В Мьянме, где недавно произошел военный переворот, ограничен доступ к Twitter, Facebook, Instagram и WhatsApp

В Мьянме, где недавно произошел военный переворот, ограничен доступ к Twitter, Facebook, Instagram и мессенджеру WhatsApp, — передает агентство Reuters. В понедельник военные объявили о смещении руководства страны и введении чрезвычайного положения сроком на один год. В армии это объясняют масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах, на которых победила правящая партия. Ее основательница и лидер Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, находится под домашним арестом.
2021-02-05T22:32:33+03:00
2021-02-05T22:32:49+03:00
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22:32, 05 февраля 2021
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