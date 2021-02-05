В Германии, Польше и Швеции назвали необоснованным решение Москвы выслать трех дипломатов этих стран

В МИДе утверждают, что они участвовали 23 января в акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что оставляет за собой возможность расширить санкции, в первую очередь, в отношении отдельных физлиц.
2021-02-05T22:31:02+03:00
2021-02-05T22:31:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785996-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 05 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)