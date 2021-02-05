В Бабушкинском районном суде Москвы закончилось первое заседание по делу против политика Алексея Навального

Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В прокуратуре утверждают, что Алексей Навальный распространял заведомо ложные сведения о ветеране Игнате Артёменко, когда, комментируя видео с призывом голосовать за поправки к Конституции, написал буквально следующее «команда продажных холуёв выглядит слабовато». Участников этого агитматериала политик назвал «людьми без совести» и «позором страны». По словам гособвинителя, обвиняемый знал, что его публикация порочит честь и достоинство потерпевшего.



Алексей Навальный в свою очередь вины не признаёт. Он объявил, что такого в принципе не могло быть, поскольку до начала этого процесса он не слышал и имени Игната Артёменко.

Само заседание проходило в напряженной атмосфере. Защита почти постоянно спорила как с судьёй, так и с прокурором. Например, Навальный, иногда переходя на крик, жаловался, что его перебивают и не дают задавать вопросы свидетелям.

В свою очередь прокурор обвинял защиту в попытке затянуть процесс, а судья неоднократно жаловалась поведение политика. Она трижды выносила Навальному последнее предупреждение и угрожала вывести его из зала, если тот не успокоится.

Самый ожесточённый спор был у политика с внуком Артёменко, который пришел сегодня в качестве свидетеля. Политик зачастую на высоких тонах говорил, что родственник потерпевшего «торгует своим дедом», а тот в ответ тоже громко и в агрессивной манере требовал доказательств. Во время их затянувшейся перепалки судья объявила сначала перерыв, а затем и перенос заседания на следующую пятницу.

Какое наказание грозит Алексею Навальному по этому делу — пока не известно. Свои требования должен был объявить потерпевший. Тем не менее, ветерану стало плохо и его увезли на скорой еще до того, как он успел это сделать.