МИД России обвинил трех дипломатов Германии. Швеции и Польши в участии в акциях в поддержку Алексея Навального

В ведомстве заявили, что они будут высланы из страны. В европейских странах обвинения отвергают и утверждают, что дипломаты лишь выполняли служебные обязанности. Решение Москвы назвала неоправданным немецкий канцлер Ангела Меркель



Меркель при этом отметила важность диалога с Россией по многим вопросам.

Заявление МИДа о высылке дипломатов было сделано сразу после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Боррель написал в Твиттере, что потребовал непредвзятого расследования покушения на жизнь и свободу Алексея Навального.