А. Малашенко: Высылка европейских дипломатов может использоваться для укрепления тезиса о связи Навального с Западом

Россия может использовать ситуацию с высылкой европейских дипломатов для укрепления тезиса о связи сторонников Алексея Навального с Западом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Малашенко.

«У России главная тема сейчас с Навальным, что это все делает проклятый Запад, что это делают его агенты. Когда кто-то с Запада проявляет свою активность – мимо шли, участвовали и так далее – это прекрасный повод, чтобы подтвердить этот тезис российской пропаганды. И, если официально признано, что они нам мешают жить и во всем этом участвуют, то, естественно, должны быть приняты какие-то меры. Этими мерами необходимо показать российскому обществу, что мы не отказываемся от нашего курса и он будет жесток, будь то родные граждане, будь то иностранцы», — сказал он.

В Германии, Польше и Швеции считают ошибочным решение России выслать трех дипломатов этих стран. В МИДе России утверждают, что они участвовали 23 января в акциях протеста в поддержку Алексея Навального. В МИДе Швеции заявили, что это не так, в дипведомствах Германии и Польши подчеркнули, что дипломаты выполняли исключительно свои служебные задачи. Немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что считает такое решение Москвы необоснованным. Она отметила, что оставляет за собой возможность расширить санкции, в первую очередь, в отношении отдельных физлиц.