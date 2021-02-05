Канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года, — сообщает портал «Дедлайн». На его счету – десятки фильмов, в том числе трагикомедия «Начинающие», за роль в которой Пламмер получил премию «Оскар».
2021-02-05T21:33:23+03:00
2021-02-05T21:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 05 февраля 2021
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