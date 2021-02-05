Адвокат Сергея Фургала сообщил, что следствие по его делу завершено

Защитник Михаил Карапетян сказал ТАСС, что в понедельник бывший губернатор Хабаровского края приступит к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает порядка 75 томов. Сергея Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в середине нулевых. Он был задержан в начале июля и находится в столичном СИЗО «Лефортово». В Хабаровске шли регулярные акции в его поддержку.

