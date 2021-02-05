Московский муниципальный депутат Константин Янкаускас стал фигурантом уголовного дела о нарушении санитарных норм

Как сообщила в фейсбуке его жена Ольга Горелик, в понедельник, за час до окончания административного ареста, в спецприемник в Сахарово приедут сотрудники СК для допроса и предъявления обвинения. На вторник запланирован суд по избранию меры пресечения. СК будет требовать домашнего ареста. Под домашним арестом по аналогичному делу находится брат Алексея Навального Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь, муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина.