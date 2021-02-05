Активистов, задержанных рядом со словом на снегу «Свобода», обвинили в нарушении порядка проведения митинга

Активистов, которые были задержаны в Москве рядом со словом на снегу «Свобода», обвинили в нарушении порядка проведения митинга. С административными протоколами их стали отпускать из полиции, — сообщил «Эху Москвы» адвокат проекта «Апология протеста» Даниил Берман. Были задержаны 25 человек. Берман подчеркнул, что полицейские объявили план «Крепость» и под этим предлогом не пускали адвокатов к задержанному. «Новая газета» со ссылкой на участников пишет, что это была фотосессия вокруг надписи «Свобода», вытоптанной на снегу. Выстроились активисты в одежде, похожей на форму ОМОНа.