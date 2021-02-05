Волонтеры в помощь детям-сиротам: Призыв к уголовному преследованию матери за задержание девочки на митинге неприемлем

Призыв детского омбудсмена к уголовному преследованию матери за задержание 11-летней девочки на митинге неоправдан и неприемлем. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Девочку задержали на митинге, она несколько часов просидела в ОВД, потом вызвали маму, мама приехала, ребенка забрала. Никаких реальных угроз со стороны мамы этой девочке не было. Для того чтобы ребенок потерял своих родителей и возможность семейного проживания, должны быть очень веские основания, уполномоченный, по сути, призывает к расправе над этой семьей. В этой ситуации чудовищно и неправильно вмешательство государства в жизнь семьи. И ведь это тот самый институт, который, на самом деле, должен быть защитой. Аппарат уполномоченного не должен быть карательным институтом и не должен быть инструментом в руках политиков», — сказала она.

Ранее 11-летнюю школьницу задержали на митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Девочка сказала маме, что идет на каток, а сама поехала из Токсово в центр Петербурга. Уполномоченная по правам детей Ленинградской области Тамара Литвинова на официальном сайте сообщила, что девочка накануне митинга, якобы, рассказала школьному учителю о том, что собирается принять в нем участие. Школа даже уведомила об этом мать, однако та сказала, что воспитывает в дочери самостоятельность, и не остановила девочку. По сообщению омбудсмена, тем самым родители сознательно создали ситуацию, которая угрожала жизни и здоровью ребенка. Родителей предложено привлечь к уголовной ответственности по статье об оставлении в опасности. Статья предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения сроком до одного года.