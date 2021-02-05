Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Его ближайший преследователь – россиянин Иван Якимушкин, — как стало известно сегодня, пропустит этапы мирового первенства в Швеции и Чехии. Остальные соперники потеряли возможность догнать лидера в общем зачете еще раньше, — отмечает ТАСС.

