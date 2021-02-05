185 артистов Германии объявили о своей сексуальной ориентации, которая отличается от традиционной

Актеры и актрисы раскрыли себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансперсоны, интерсексуалы и небинарные люди, — сообщает издание Зюдойче цайтунг мэгэзин, которое опубликовало с ними интервью. Многие из участников этой акции говорят, что с ее помощью хотят добиться большего признания для представителей ЛГБТ-сообщества в театре, кино и на телевидении.