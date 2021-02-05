Мессенджер Телеграм в январе стал самым скачиваемым приложением в мире

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Sensor Tower, которая занимается аналитикой цифровых рынков. Количество скачиваний и установок приложения Телеграм достигло в январе отметки 63 миллиона. По этому показателю мессенджер Павла Дурова обогнал соцсеть TikTok и WhatsApp. Наибольший рост пришелся на Индию и Индонезию. Новая волна популярности Телеграма связана с тем, что соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как сторонники на тот момент действующего президента США штурмовали здание Конгресса.

