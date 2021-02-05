По данным Мосгорсуда, в столице по итогам трех несогласованных акций были арестованы около тысячи человек

Еще более трехсот пятидесяти человек получили административные аресты в Петербурге. В московские суды поступили, в общей сложности, около 5 тысяч уголовных дел. В суды Петербурга – почти полторы тысячи, причем рассмотрены еще не все административные дела. Акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля.

