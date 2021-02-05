Крупнейшая фракция Европарламента назвала провалом визит в Москву главы дипломатии ЕС

Европейская народная партия, которую возглавляет бывший председатель Евросовета Дональд Туск, раскритиковала Жозепа Борреля за то, что он не встретился в СИЗО с политиком Алексеем Навальным, — передает ТАСС. Сам Жозеп Боррель написал в Твиттере, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым потребовал непредвзятого расследования покушения на жизнь и свободу Алексея Навального. Также Боррель категорически осудил решение России выслать из страны трех дипломатов Германии, Польши и Швеции, которые, по утверждению МИДа, участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального. В дипмиссиях подчеркнули, что дипломаты выполняли свои служебные обязанности.

