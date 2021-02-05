Александр Гинцбург отметил, что подобное исследование можно начинать, когда в полном объеме закончатся испытания на взрослых, — передает «Интерфакс». Центр имени Гамалеи является разработчиком вакцины от коронавируса «Спутник».
Директор центра имени Гамалеи сообщил, что в июне могут стартовать исследования вакцины на детях
Александр Гинцбург отметил, что подобное исследование можно начинать, когда в полном объеме закончатся испытания на взрослых, — передает «Интерфакс». Центр имени Гамалеи является разработчиком вакцины от коронавируса «Спутник».