Секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины заявил: нельзя отменить решение о прекращении вещания трех каналов

Секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины заявил, что нельзя отменить решение о прекращении вещания трех каналов. Алексей Данилов утверждает, что каналы «112 Украина», News One и ZIK являлись не СМИ, а пропагандистской машиной России, — передает «Интерфакс». Решение Совета нацбезопасности и обороны в отношении этих телеканалов президент Владимир Зеленский сегодня назвал законным и справедливым. Он подчеркнул, что прекращение их вещания не связано с критикой в его адрес.