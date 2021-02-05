Секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины заявил: нельзя отменить решение о прекращении вещания трех каналов

Секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины заявил, что нельзя отменить решение о прекращении вещания трех каналов. Алексей Данилов утверждает, что каналы «112 Украина», News One и ZIK являлись не СМИ, а пропагандистской машиной России, — передает «Интерфакс». Решение Совета нацбезопасности и обороны в отношении этих телеканалов президент Владимир Зеленский сегодня назвал законным и справедливым. Он подчеркнул, что прекращение их вещания не связано с критикой в его адрес.
2021-02-05T20:33:37+03:00
2021-02-05T20:33:37+03:00
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20:33, 05 февраля 2021
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