Во ФСИН сообщили, что Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву

Ранее сегодня адвокат актера Петр Харахорин говорил, что его подзащитного вывезли из колонии неизвестно куда и зачем. В региональном управлении ФСИН сказали, что это нужно для неких следственных действий. Михаил Ефремов отбывает срок в 7,5 лет, он был признан виновным в том, что пьяным за рулем врезался в другой автомобиль, водитель которого погиб.
2021-02-05T20:32:34+03:00
2021-02-05T20:32:34+03:00
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20:32, 05 февраля 2021
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