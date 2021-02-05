Во ФСИН сообщили, что Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву

Ранее сегодня адвокат актера Петр Харахорин говорил, что его подзащитного вывезли из колонии неизвестно куда и зачем. В региональном управлении ФСИН сказали, что это нужно для неких следственных действий. Михаил Ефремов отбывает срок в 7,5 лет, он был признан виновным в том, что пьяным за рулем врезался в другой автомобиль, водитель которого погиб.