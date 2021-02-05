Источник ТАСС отмечает, что он признал вину и заключил досудебное соглашение. Процесс проходил в закрытом режиме, потому что материалы дела засекречены. Род деятельности Алексея Валуева и в чем именно его обвиняют – не сообщается.
Суд в Нижнем Новгороде признал виновным в госизмене Алексея Валуева и приговорил его к девяти годам колонии
Источник ТАСС отмечает, что он признал вину и заключил досудебное соглашение. Процесс проходил в закрытом режиме, потому что материалы дела засекречены. Род деятельности Алексея Валуева и в чем именно его обвиняют – не сообщается.