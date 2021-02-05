В Германии, Польше и Швеции считают ошибочным решение России выслать трех дипломатов этих стран

В МИДе утверждают, что они участвовали 23 января в акциях протеста в поддержку Алексея Навального. В МИДе Швеции заявили, что это не так, в дипведомствах Германии и Польши подчеркнули, что дипломаты выполняли исключительно их служебные задачи. Немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что считает такое решение Москвы необоснованным. Она отметила, что оставляет за собой возможность расширить санкции, в первую очередь, в отношении отдельных физлиц.