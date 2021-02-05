Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве

В документах говорится, что сумма требований кредиторов составляет более 230 миллионов рублей. Как передает ТАСС, многомесячные долги по зарплате игрокам превышают 150 миллионов рублей. Накануне президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь. По его словам, лига сделает все, чтобы сохранить команду. Тамбов сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги.
2021-02-05T20:04:05+03:00
2021-02-05T20:04:05+03:00
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20:04, 05 февраля 2021
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