Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве

В документах говорится, что сумма требований кредиторов составляет более 230 миллионов рублей. Как передает ТАСС, многомесячные долги по зарплате игрокам превышают 150 миллионов рублей. Накануне президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь. По его словам, лига сделает все, чтобы сохранить команду. Тамбов сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги.