Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норникеля 146 миллиардов руб. из-за аварии на норильской ТЭЦ

Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норникеля 146 миллиардов рублей из-за аварии на норильской ТЭЦ. С иском ранее обратился Росприроднадзор. В бюджет Норильска, как передает «Интерфакс», поступят менее 700 миллионов рублей. Вся остальная сумма будет направлена в федеральный бюджет. В Минфине сказали, что деньги перечислят в резервный фонд правительства, а в министерстве природных ресурсов и экологии – что они будут направлены на целевые программы, — передает ТАСС. Глава Норникеля, миллиардер Владимир Потанин в телеэфире сказал, что решение суда стало уроком для компании и сгналом для всего бизнес-сообщества. В эфире телеканала РБК Потанин отметил, что Норникель в ближайшие годы планирует потратить свыше 350 миллиардов рублей на меры по экологии и промышленной безопасности.
2021-02-05T20:03:22+03:00
2021-02-05T20:03:22+03:00
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20:03, 05 февраля 2021
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