Мосгорсуд, как передает «Новая газета», отменил арест на 12 суток преподавателю МГИМО

Александр Тэвдой-Бурмули был задержан 31 января в Москве во время протестов в поддержку политика Алексея Навального вместе со своей дочерью. Ночь они провели в полиции, а на следующий день суд арестовал обоих, несмотря на заявление адвоката о том, что у его подзащитного диабет 1 типа. Отца и дочь увезли в спецприемник в Сахарово, и родственники долго не могли выяснить, в какой они камере.

Как сообщили этим вечером в Мосгорсуде, по итогам трех несогласованных акций, в столичные суды поступили около пяти тысяч административных дел. Административные аресты были назначены почти тысяче человек.

