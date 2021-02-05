К активистам, которые были задержаны в Москве возле слова на снегу «Свобода», не пускают адвокатов

Полицейские прикрываются введением плана «Крепость», — сказал «Эху Москвы» адвокат проекта «Апология протеста» Даниил Берман.

В ОВД к 25 задержанным около написанного на снегу слова «свобода» не пускают адвоката. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Апологии протеста» Даниил Берман.

«Я здесь нахожусь много часов, я адвокат и меня не пускают, объявили якобы план «крепость». Я считаю, и задержание незаконно, и привлечение к административной ответственности незаконно и самое ужасно недопуск адвоката и лишение граждан права на юридическую помощь и защиту в ходе обвинения», – сказал он.

Д.Берман пояснил, что 25 человек задержали около полудня, в ОВД «Крылатское» на них составили протоколы по ч.5 ст.20.2 — «нарушение порядка проведения публичных мероприятия».

Как сообщалось ранее, в Москве задержаны активисты, которые в форме ОМОНа охраняли написанное на снегу слово «свобода». Ранее Федеральная палата адвокатов и затем правозащитный проект «ОВД-Инфо» обратились к руководству МВД по поводу введения так называемых планов «Крепость» в отделах полиции в дни массовых протестов, из-за которых задержанные были лишены возможности получить юридическую помощь от адвокатов.

Были задержаны 25 человек. Накануне Федеральная палата адвокатов, а сегодня – правозащитный проект «ОВД-Инфо» обратились к руководству МВД по поводу введения так называемых планов «Крепость» в отделах полиции в дни массовых протестов, из-за которых задержанные были лишены возможности получить юридическую помощь.

