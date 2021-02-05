Агентство Bloomberg подсчитало, что при нынешних темпах вакцинации пандемия коронавируса продлится семь лет

В публикации поясняется, что для того, чтобы справиться с инфекцией, нужно привить 75% жителей планеты, при этом в мире ежедневно делают более 4,5 миллионов уколов вакцины, но каждому человеку нужно ввести две дозы препарата.
2021-02-05T19:36:03+03:00
2021-02-05T19:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 05 февраля 2021
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