В ведомстве сказали, что это нужно для участия в следственных действиях, дальнейших объяснений пока нет, — передает ТАСС.
Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал изданию РБК, что артиста увезли из белгородской колонии. Ефремов отбывает срок в 7,5 лет по делу о ДТП со смертельным исходом.
В управлении ФСИН по Белгородской области сообщили, что актер Михаил Ефремов этапирован в Москву
В ведомстве сказали, что это нужно для участия в следственных действиях, дальнейших объяснений пока нет, — передает ТАСС.