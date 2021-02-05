В управлении ФСИН по Белгородской области сообщили, что актер Михаил Ефремов этапирован в Москву

В ведомстве сказали, что это нужно для участия в следственных действиях, дальнейших объяснений пока нет, — передает ТАСС.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал изданию РБК, что артиста увезли из белгородской колонии. Ефремов отбывает срок в 7,5 лет по делу о ДТП со смертельным исходом.