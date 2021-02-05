Глава Норникеля Потанин заявил, что компания в ближайшие годы потратит более 350 миллиардов рублей на меры по экологии

Глава Норникеля Владимир Потанин заявил, что компания в ближайшие годы потратит более 350 миллиардов рублей на меры по экологии и промышленной безопасности. В эфире телеканала РБК миллиардер подчеркнул, что Норникель выполняет поручение президента Владимира Путина по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске. Ранее сегодня арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норникеля 146 миллиардов рублей.

«Это решение, прежде всего, говорит о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии. Это урок для нашей компании, но, думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества. Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с ещё большей серьезностью. Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента по ликвидации последствий аварии и по восстановлению экосистемы», -заявил Владимир Потанин в эфир телеканала «Россия».