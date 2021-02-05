Суд отказался отменить штраф «Радио Свобода» за статью о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких

Тверской суд Москвы отказался отменить штраф в отношении «Радио Свобода» за статью о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких. Редакция была оштрафована на 300 тысяч рублей из-за публикации о ситуации в больницах Петербурга, — передает ТАСС. Генпрокуратура признала этот материал запрещенным и потребовала заблокировать доступ ему в интернете.

«Радио Свобода» ранее было принудительно внесено российскими властями в список СМИ-иноагентов.