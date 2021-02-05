Почти пять тысяч административных дел поступили в суды Москвы после несогласованных акций

Как сообщили в Мосгорсуде, административные аресты получили 972 человека, оштрафованы были 1232. Остальные административные дела еще находятся в производстве судов, — передает «Интерфакс». В Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального.