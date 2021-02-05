Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге провели массовый флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина

На видео, размещенном в интернете, сотни сотрудников компании сначала устраивают уличное шествие возле ее здания, а затем выстраиваются в гигантскую фразу «Путин – наш президент»!

Действо происходит под песню «Давай, Россия»! Затем собравшиеся скандируют: «Путин – наш президент» и «ВВ, мы с вами».

В соцсетях обратили внимание на то, что участники шествия не соблюдают социальную дистанцию, а организаторы вряд ли уведомили власти о намерении провести массовую акцию. Правда, учитывая, что все происходило на частной территории, формально разрешение и не требуется.

Это не первый патриотический флеш-моб компании «Сима-Ленд»: неделю назад ее работники устроили аналогичную акцию в поддержку президента, но прямо в офисе. Тогда они танцевали под песню Наргиз «Нас бьют – мы летаем».

Компания «Сима-Ленд» занимается оптово-розничной торговлей товарами народного потребления китайского и российского производства