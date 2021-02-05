Адвокат политика: На заседании суда по делу Алексея Навального сторона защиты усмотрела множество грубых нарушений

Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

Ольга Михайлова добавила, что удаление обвиняемого из зала суда, чем пригрозила судья, может быть чревато тем, что фигурант не сможет участвовать даже в прениях сторон, а получит лишь право на последнее слово. В Бабушкинском районном суде Москвы сегодня рассматривали уголовное дело в отношении Алексея Навального по статье о клевете. Потерпевшим признан 94-летний ветеран войны, который был героем агитационного ролика по поправкам к Конституции. Следующее заседание состоится 12 февраля.

