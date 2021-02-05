Германия, Швеция и Польша пригрозили ответными мерами на высылку дипломатов из России

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала такой шаг Москвы неоправданным. В свою очередь, в пресс-службе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля сказали, что ЕС призывает Россию пересмотреть это решение. О высылке трех дипломатов Германии, Польши и Швеции МИД объявил почти сразу после встречи Жозепа Борреля с его российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой Боррель, как сообщил его пресс-секретарь, поднял вопрос об Алексее Навальном. В МИДе утверждают, что дипломаты участвовали в несогласованных акциях в Москве и Петербурге 23 января в поддержку Алексея Навального. В МИДе Швеции заявили, что отвергают это обвинение, — передает «Интерфакс». Глава немецкого МИДа Хайко Маас отметил, что дипломат Германии выполнял свои обязанности.
2021-02-05T19:01:45+03:00
2021-02-05T19:01:45+03:00
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19:01, 05 февраля 2021
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