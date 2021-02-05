Мосгорсуд сообщил, что административные аресты получили 972 участника несогласованных акций

Оштрафованы были 1232 человека. Как сообщили в Мосгорсуде, всего с 23 января по 2 февраля поступили более 4 тысяч 900 административных дел после протестов в поддержку политика Алексея Навального, — передают информагентства. На днях правозащитники неоднократно сообщали, что спецприемники Москвы, где отбывают административные аресты задержанные, переполнены. Аналогичная ситуация наблюдается и в Петербурге, где задержанных, по данным правозащитников, из-за этого везут в спецприемники в область.

Ряд членов Совета по правам человека призвали полицию ограничить применение спецсредств во время протестов. Как отметил в эфире «Эха Москвы» член совета журналист Николай Сванидзе, это не является официальным обращением СПЧ, но, так или иначе, призывает к здравому смыслу.

Обращение членов СПЧ размещено на сайте «Эха Москвы».