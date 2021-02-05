Инициатива Минцифры по внесудебному определению местонахождения мобильных устройств нарушает Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Национального исследовательского центра телевидения и радио Алексей Самохвалов.

«Минцифры выступило с инициативой под предлогом поиска пропавших людей допустить внесудебное определение местонахождения мобильных устройств. На самом деле, пропавшие люди в нашей стране – это часто сбежавшие из интерната дети, это пожилые люди и прочие категории, которые не так часто пользуются мобильными телефонами. Истинная цель – это определять местонахождение любого гражданина, тем самым нарушая конституционное право на свободу слова, на тайну телефонных переговоров», — сказал он.

Министерство цифрового развития предложило официально вывести за пределы действия тайны связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов. Как сообщается в СМИ, соответствующий законопроект обсуждается с участниками рынка и другими ведомствами. Также отмечается, что, в случае реализации предложения министерства, полученные таким образом данные невозможно будет оспорить и исключить из обвинений и разбирательств.