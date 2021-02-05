Следственный комитет Белоруссии сообщил об аресте денег, которыми фонды оплачивали штрафы протестующих

Как заявил начальник управления СК по Минску Сергей Паско, принцип индивидуальной ответственности означает, что штраф должен платить тот, кого оштрафовали, — передает госагентство БелТА. В Белоруссии в течение почти полугода проходили массовые протесты с призывами отставки Александра Лукашенко.
2021-02-05T18:33:20+03:00
2021-02-05T18:33:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785904-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 05 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)