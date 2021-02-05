Следственный комитет Белоруссии сообщил об аресте денег, которыми фонды оплачивали штрафы протестующих

Как заявил начальник управления СК по Минску Сергей Паско, принцип индивидуальной ответственности означает, что штраф должен платить тот, кого оштрафовали, — передает госагентство БелТА. В Белоруссии в течение почти полугода проходили массовые протесты с призывами отставки Александра Лукашенко.