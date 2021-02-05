Адвокат московского муниципального депутата Константина Янкаускаса сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Юрист Илья Уткин сказал агентству ТАСС, что пока Янкаускас находится под административным арестом, но в понедельник с ним проведут следственные действия. По его словам, дело возбудили по статье о нарушении санитарно-эпидемических правил. По тому же делу под домашним арестом находятся: брат политика Алексея Навального Олег Навальный, муниципальный депутат Люся Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина.

