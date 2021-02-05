Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке троих дипломатов из-за акций в поддержку Алексея Навального

Об этом сказал Петер Стано – официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его словам, о высылке дипломатов из Швеции, Польши и Германии Боррель узнал во время встречи в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, — передает «Интерфакс». В пресс-службе Борреля отметили, что он решительно осудил такой шаг и отверг обвинение в том, что дипломаты участвовали в несогласованных акциях.

