Россияне стали чаще использовать мат в социальных сетях после вступления в силу закона о запрете нецензурных выражений в постах, — сообщает РБК со ссылкой на подсчеты «Медиалогии». 1-го и 2-го февраля в социальных сетях начитали более 640 тысяч публикаций с ненормативной лексикой. Пользователи обсуждали задержание Алексея Навального и протестные митинги.

Музыкант Василий Обломов считает, что властям неинтересны авторы публикации с нецензурной лексикой и даже критикой президента, пока они не связаны с настоящей политической активностью.

Обломов добавил, что сам не использует мат в своих публикациях в соцсетях.