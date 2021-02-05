Немецкий Совет по этике выступил против «привилегий» для вакцинированных граждан

Алена Бюкс, председатель независимого совета, который консультирует правительство ФРГ по вопросам этики, подчеркнула, что речь идет не об особых правах. Напротив, необходимо говорить о возвращении основных конституционных прав. Поэтому ученая призвала больше не употреблять в этом контексте слово «привилегии».

Вакцинированные граждане Германии должны и далее соблюдать все ограничения, в том числе масочный режим и дистанцию. Когда будет абсолютно доказано, что привитые больше не смогут распространять вирус, допустимо будет подумать о возвращении свобод, заявил Бюкс. Исключение из общих правил составят жители домов по уходу за больными и престарелыми.

Концерны, работающие по заказу государства, например, Немецкие железные дороги также не имеют права делать предпочтения для вакцинированных граждан. Посещения больниц будут разрешены лишь при соблюдении ограничений. Однако частные предприятия могут принимать решение об особом допуске со справками о прививке.

Даже если ученые скоро смогут исключить, что после вакцинации отсутствует возможность передачи инфекции, остается неясным, сколько длится иммунная защита, отметили члена Совета по этике.

Дальнейшим фактором риска остаются новые мутации коронавируса. Пока невозможно исходить из защитной реакции вакцин в этом случае.