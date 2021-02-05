В Рособрнадзоре рассчитывают, что Единый госэкзамен удастся провести в ранее установленные сроки с 31-го мая по 2 июля

Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый экзамен, по русскому языку, пройдет в два дня – 3 и 4 июня, — сообщает ТАСС.
2021-02-05T18:27:24+03:00
2021-02-05T18:27:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:27, 05 февраля 2021
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