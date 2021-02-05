Дочерней компании «Норникеля» придется заплатить 146 млрд руб в качестве возмещения вины за экологическую катастрофу

Дочерней компании «Норильского никеля» придется заплатить 146 миллиардов рублей в качестве возмещения вины за экологическую катастрофу.

Суд практически полностью удовлетворил требования прокуратуры по этому делу, уменьшив рекордную сумму всего на два миллиарда рублей. В Норильском Никеле не соглашались с методикой подсчета ущерба. Прокуратура выбрала максимальный коэффициент — пять и жюри утвердило такую оценку воздействия на окружающую среду в результате катастрофы. Кроме того, в компании уверяли, что успели ликвидировать последствия аварии за положенные 500 часов, поскольку этот срок нужно отсчитывать с момента обнаружения катастрофы, а не со дня, когда она произошла. Есоли бы замечания были учтены, сумма могла сократиться до 21 миллиард рублей. Авария случилась в мае этого года. Из-за проседания свай фундамента, произошла разгерметизация резервуара и на поверхность вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они загрязнили почву и близлежащие водоемы. Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что средства пойдут на экологические проекты. Также она отметила, что решение суда поможет повысить ответственность крупных компаний за сохранение окружающей среды. Как сообщает РБК, «Норникель» уже создал резерв более 2 миллиардов долларов для выплаты штрафа.

Решение вступает в силу в течении месяца, если оно не будет опротестовано. В «Норникеле» ждут получения итоговых документов суда, чтобы решить стоит ли подавать апелляцию.

«Это решение, прежде всего, говорит о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии. Это урок для нашей компании, но, думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества. Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с ещё большей серьезностью. Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента по ликвидации последствий аварии и по восстановлению экосистемы», -заявил Владимир Потанин в эфир телеканала «Россия».