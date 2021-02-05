Верховный суд Нидерландов провел слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

Этот спор длится уже 16 лет, напоминает Financial Times и касается номинальных владельцев 70 процентов акций компании. Третейский суд в Гааге уже постановлял, что Россия незаконно отобрала у истцов их собственность в рамках дела ЮКОСа и присудили им компенсацию в 50 миллиардов долларов. Ну а сегодняшнее дело -— это попытка официальной Москвы аннулировать то решение. Ведь это — фактически, последняя инстанция в данном споре. Отмечается также, что 6 лет назад, власти Франции и Бельгии накладывали даже обеспечительный арест на то имущество, которое исполнители решения суда считали российским. Его позже отменяли. Также выросла и сумма выплат — из-за пени она теперь состкавляет порядка 57 миллиардов долларов.

Фламандская De Standaard пишет, что на заседании выступил замглавы Минюста России Михаил Гальперин. По его словам, истцы якобы вводили в заблуждение голландских судей, а также, что Россия не давала разрешения на передачу дела в арбитраж. Дело в том, что истцы ссылаются на положения Энергетической хартии, но она так и не была ратифицирована российским парламентом. То есть, по мнению Минюста, так и не вступила в силу. Между тем, есть и другой взгляд на события: согласно которой договор может исполняться частично. Также Гальперин сказал, что надеется, что суд не окажется жертвой политических интересов при решении этого дела. Хотя при этом, ранее официальная Москва не раз делала упор на том, что предыдущие решения выносились как раз были «репрессивными» и «политическими».

Ранее Немецкая волна передавала, что по версии Москвы, бывшие акционеры компании, по мнению министерства, получили над ней контроль при помощи доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Юристы же, собеседники Дойче Велле отмечали, что предыдущий вердикт был очень тщательно обоснован и отвечал на все пункты критики, на которые обращала внимание российская сторона.

Ожидается, что точку в этом вопросе Верховный суд Нидерландов поставит к началу следующего года.