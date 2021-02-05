В Бабушкинском суде в эти минуты должно возобновиться заседание по делу Алексея Навального

На этот раз его обвиняют в клевете. Потерпевший – ветеран войны Игнат Артеменко, который снялся в агитационном ролике за поправки к Конституции. Заседание должно возобновиться в эти минуты, перерыв был объявлен в связи с тем, что ветерану стало плохо. Он участвует в заседании суда по видеосвязи.

Навальному грозит штраф до миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов. Политика доставили в суд из СИЗО.

Соратники Навального объявили о приостановке протестных акций до весны. «В планах команды Навального сделать так, чтобы ни один мировой лидер не стал разговаривать с Владимиром Путиным ни о чем, кроме освобождения Алексея Навального, — сказал глава сети региональных штабов политика Леонид Волков.

Волков добавил, что следующие митинги планируются на весну. В Кремле считают, что обращение за поддержкой к зарубежным лидерам только доказывает, что Навальный и его соратники – иностранные агенты. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков назвал агрессивной и неконструктивной риторикой слова президента США Джо Байдена, который потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального.

Ранее Байден говорил о необходимости освободить Навального в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель обсудил подавление протестных акций и тему отравления Алексея Навального на переговорах в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Боррель добавил, что ни одна стран ЕС пока не внесла предложений о санкциях против России в связи с делом Навального.

В свою очередь министр Лавров назвал ЕС ненадежным партнером.

Лавров также подчеркнул, что действия полиции на акциях в России несопоставимы с примерами жестокости в США и Европе.