Умер актер Виталий Альшанский, который играл во многих российских сериалах

Ему было 52 года. Как передает издание РБК со ссылкой на его знакомую, предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Альшанский снимался в сериалах «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки» и многих других.
2021-02-05T17:33:44+03:00
2021-02-05T17:33:44+03:00
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17:33, 05 февраля 2021
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