Рэп-музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, сообщил, что ему отменили концерт из-за поддержки Навального

Рэп-музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, сообщил, что ему отменили концерт из-за поддержки Алексея Навального. По его словам, представители ВТБ-Арены вдруг заявили, что не дадут ему провести концерт в 2021 году по политическим мотивам. На недавно опубликованное интервью, которое Иван Алексеев дал изданию Flow еще в декабре, обратило внимание издание «Медиазона».