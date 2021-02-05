Рэп-музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, сообщил, что ему отменили концерт из-за поддержки Навального

Рэп-музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, сообщил, что ему отменили концерт из-за поддержки Алексея Навального. По его словам, представители ВТБ-Арены вдруг заявили, что не дадут ему провести концерт в 2021 году по политическим мотивам. На недавно опубликованное интервью, которое Иван Алексеев дал изданию Flow еще в декабре, обратило внимание издание «Медиазона».
2021-02-05T17:33:30+03:00
2021-02-05T17:33:30+03:00
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17:33, 05 февраля 2021
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